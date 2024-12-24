Журналисты Ленобласти узнали о рекордных достижениях волховского завода-миллионника

На предпоследней рабочей неделе уходящего года Волховский производственный комплекс ФосАгро (Ленинградская область) посетили журналисты региональных и местных СМИ. Встреча была посвящена производственным и социальным итогам 2024 года.

Интерес у гостей к одной из главных точек роста Ленинградской области был высоким. С начала 2000-х первенец советской промышленности пребывал в упадке. 12 лет назад возрождение химического производства здесь взяла на себя компания «ФосАгро». С ней предприятие получило второе рождение и стало одним из лидеров отрасли минеральных удобрений, известным на всю Россию.

Оценить масштабы химического предприятия представители СМИ смогли на экскурсии по производственным объектам. Технический директор Волховского филиала Сергей Кочергин просто и доступно рассказал гостям о сложных химических процессах. Особенно их заинтересовало производство водорастворимого аммофоса. Этот уникальный продукт востребован и популярен у аграриев. По внешнему виду он очень напоминает сахар-песок, и желающие смогли даже потрогать его руками.

Таже гостям показали и заводскую теплоэлектроцентраль. Это совершенно новый объект, производящий электроэнергию из отходящего технологического пара. Тем самым он закрывает потребности завода в электроэнергии на более 85%.

На брифинге с руководством предприятия журналисты задали интересующие их вопросы. Исполнительный директор Волховского филиала АО «Апатит» Артем Крутов рассказал, что производство удобрений на предприятии является безотходным. Здесь реализована система замкнутого водопотребления, исключающая сброс технологической воды в реку. Она очищается, а затем обратно возвращается в производственный процесс. Более того, в следующем году, внутри предприятия будут перерабатываться и бытовые стоки – уже заказано соответствующее оборудование.

Много вопросов от представителей СМИ касались социальных программ компании. Обстоятельные ответы на них директор по персоналу и социальной политике Андрей Хрищенюк. «Кадры для себя предприятие, как и вся компания, начинает готовить буквально со школьной скамьи, благодаря бесшовной образовательной модели «Школа – колледж/вуз – предприятие». С недавнего времени к подготовке нужных специалистов подключился и Волховский многопрофильный техникум, с которым при поддержке властей Ленобласти заключено соглашение. Большую часть трудового коллектива составляют жители Волхова и соседних городов. Недавно предприятие запустило несколько маршрутов для доставки сотрудников из Сясьстроя и Киришей», — прокомментировал он вопрос о подготовке кадров для предприятий компании.

Также, журналисты узнали, что средняя заработная плата на предприятиях ФосАгро по итогам 2024 года составляет 162,6 тысячи рублей. На достойные финансовые выплаты люди отвечают соответствующей трудовой отдачей. По итогам 2024 года компания планирует установить новый производственный рекорд — выпустить 11,7 млн тонн готовой продукции. Впервые в истории больше одного миллиона тонн высококачественных минеральных удобрений в общую «копилку» компании внесет Волховский комплекс. Предприятие, благодаря строительству новых цехов и модернизации старых, в 5 раз увеличило выпуск своей продукции по сравнению с 2019 годом.