Туман, мокрый снег и до +3°С днем: прогноз погоды в Ленобласти на 25 декабря

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Фото: МЧС России по Ленинградской области

Среда в 47-м регионе выдастся ненастной.

В Ленинградской области 25 декабря ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов региона пройдут осадки, ночью в виде снега и мокрого снега, а  днем — дождя и мокрого снега.

Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, западный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 гр., днем -2…+3 гр. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться, — предупредили в МЧС.
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23.12.2024 151
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