Петербург и часть Ленобласти могут остаться без снега в новогоднюю ночь

В регионах под конец декабря ожидается череда оттепелей и минимум осадков. По крайне мере, в виде снега.

Синоптик Александр Колесов допустил, что снега в Санкт-Петербурге и приграничных районах Ленинградской области в новогоднюю ночь не будет.

26-27 декабря в Санкт-Петербурге очень тепло, небольшое похолодание с 27 на 28 декабря и снова очень тепло уже 29-31 декабря. Перспектив снега в городе почти нет, так как осадки будут в виде дождя, если только по Ленинградской области, где сохранится, — поделился синоптик.