В Бокситогорском районе до 28 декабря будут греметь взрывы

Это связано с продолжающимися работами по добыче породы на карьерах.
Жителей и гостей Бокситогорского района Ленинградской области предупредили о плановых взрывных работах на этой неделе. В указанный период будет осуществляться добыча породы.
Согласно информации пресс-службы районной администрации, работы будут проводиться с 23 по 28 декабря с 9:00 до 16:00 на известняковом руднике в карьере «Новый».
Просим жителей сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к ситуации, — указано в сообщении.
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