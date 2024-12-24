Медведев назвал число заключенных контрактов с Минобороны в 2024 году

Их количество превысило 400 тысяч, заявил зампред Совета Безопасности РФ.

В 2024 году с Минобороны РФ почти 440 тысяч человек заключили контракт на военную службу. Об этом завил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Результаты работы за этот год, их уже можно оценивать, были названы главой государства в ходе коллегии Минобороны. По состоянию на текущее время в общей сложности уже контракт заключили почти 440 тысяч человек, — сообщил он.