Минобороны РФ показало кадры уничтожения Abrams на Курском направлении

Поделиться

Американский танк был уничтожен двумя точными попаданиями.

Российские военнослужащие уничтожили американский танк Abrams на Курском направлении. Кадры боевой работы операторов БпЛА 18 декабря публикует Минобороны РФ в официальном Телеграм-канале.

 

Операторы БпЛА Крымских десантников обнаружили танк Abrams производства США. Точным ударом FPV-дрона оператор – командир взвода с позывным «Чехов» – поразил и обездвижил танк ВСУ, а вторым попаданием его подчиненных бронетехника была ликвидирована, — указано в сообщении ведомства.
Вам будет интересно
Минобороны РФ показало кадры уничтожения Abrams на Курском направлении Abrams
Военнослужащие ВС РФ в одном бою уничтожили 7 немецких танков Leopard
При этом российское подразделение вышло из боя без потерь. В зоне СВО Вооруженные силы РФ уничтожили семь немецких танков Leopard. Техника...
09.12.2024 249
Автор