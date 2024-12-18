Минобороны РФ показало кадры уничтожения Abrams на Курском направлении

Американский танк был уничтожен двумя точными попаданиями.

Российские военнослужащие уничтожили американский танк Abrams на Курском направлении. Кадры боевой работы операторов БпЛА 18 декабря публикует Минобороны РФ в официальном Телеграм-канале.

Операторы БпЛА Крымских десантников обнаружили танк Abrams производства США. Точным ударом FPV-дрона оператор – командир взвода с позывным «Чехов» – поразил и обездвижил танк ВСУ, а вторым попаданием его подчиненных бронетехника была ликвидирована, — указано в сообщении ведомства.