В ГОСТе на шаурму укажут допустимый уровень радиоактивности и токсичности

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Также государственным стандартом будут закреплены только два названия блюда.

В России подготовили проект ГОСТа на шаурму. Согласно документу, у блюда будут только два официальных названия — шаурма и шаверма.

Как выяснил РБК, в ГОСТе также прописаны возможные ингредиенты и указан допустимый уровень радиоактивности и токсичности.

Согласно документу, шаурму можно будет готовить из мяса говядины, телятины, баранины, ягнятины, козлятины, курицы, индейки или свинины. В состав могут входить пшеничные лепешки, лаваши, питы, различные соусы, свежие и маринованные овощи, картофель, зелень и другие компоненты, включая специи, сыры, орехи и яйца.

Документ также устанавливает допустимые нормы содержания токсичных веществ: свинца — не более 0,5 мг/кг, мышьяка — 0,1 мг/кг, кадмия — 0,05 мг/кг и ртути — 0,03 мг/кг. Кроме того, указаны допустимые уровни радиоактивных изотопов цезия-137 и стронция-90.

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