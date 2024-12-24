В ГОСТе на шаурму укажут допустимый уровень радиоактивности и токсичности

Также государственным стандартом будут закреплены только два названия блюда.

В России подготовили проект ГОСТа на шаурму. Согласно документу, у блюда будут только два официальных названия — шаурма и шаверма.

Как выяснил РБК, в ГОСТе также прописаны возможные ингредиенты и указан допустимый уровень радиоактивности и токсичности.

Согласно документу, шаурму можно будет готовить из мяса говядины, телятины, баранины, ягнятины, козлятины, курицы, индейки или свинины. В состав могут входить пшеничные лепешки, лаваши, питы, различные соусы, свежие и маринованные овощи, картофель, зелень и другие компоненты, включая специи, сыры, орехи и яйца.

Документ также устанавливает допустимые нормы содержания токсичных веществ: свинца — не более 0,5 мг/кг, мышьяка — 0,1 мг/кг, кадмия — 0,05 мг/кг и ртути — 0,03 мг/кг. Кроме того, указаны допустимые уровни радиоактивных изотопов цезия-137 и стронция-90.