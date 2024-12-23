Россиянам рассказали, сколько можно хранить новогодние салаты

По словам диетолога, срок годности закусок составляет считанные часы.

Диетолог Евгений Арзамасцев по рекомендовал россиянам не хранить долго новогодние салаты. По словам врача, срок годности закусок не должен превышать полдня.

В беседе с «М24» диетолог объяснил, что блюда с множеством ингредиентов быстро портятся, особенно если они заправлены соусами, такими как майонез или сметана.

Конечно, можно положить салат в холодильник. Но в Новый год он то открывается, то закрывается и зачастую даже больше открыт, чем закрыт. Это тоже сильно уменьшает срок хранения, потому что разница температур очень велика, — добавил диетолог.