Россиянам рассказали, сколько можно хранить новогодние салаты

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По словам диетолога, срок годности закусок составляет считанные часы.

Диетолог Евгений Арзамасцев по рекомендовал россиянам не хранить долго новогодние салаты. По словам врача, срок годности закусок не должен превышать полдня.

В беседе с «М24» диетолог объяснил, что блюда с множеством ингредиентов быстро портятся, особенно если они заправлены соусами, такими как майонез или сметана.

Конечно, можно положить салат в холодильник. Но в Новый год он то открывается, то закрывается и зачастую даже больше открыт, чем закрыт. Это тоже сильно уменьшает срок хранения, потому что разница температур очень велика, — добавил диетолог.
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13.12.2024 1331
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