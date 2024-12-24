Экономист: стоимость бензина в 2025 году подскочит на 20%

Рост цен на топливо в следующем году будет сильно выше уровня инфляции, утверждает эксперт.

Экономист Александр Разуваев спрогнозировал рост цен на бензин в 2025 году в пределах 10-20%. Это значительно выше предполагаемого уровня инфляции.

В 2025 году бензин подорожает достаточно сильно, на 10–20%, то есть это больше, чем официальная инфляция. Это неизбежно, потому что «Транснефть» резко подняла тарифы после того, как им подняли налоги, — цитирует эксперта News.ru.