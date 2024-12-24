В ЦБ объяснили отказ от уменьшения ключевой ставки дефицитом кадров

Также регулятор вынужден держать ставку высокой по ряду других причин.
Центробанк России в настоящее время не планирует снижать ключевую процентную ставку. Такое решение в основном связано с дефицитом кадров в стране. Резкое изменение монетарной политики может привести к увеличению издержек и усилению инфляции, пишет РИА Новости со ссылкой на регулятор.
В комментарии ЦБ указывается, что снижение ставки в условиях превышения спроса над предложением является рискованным.
Снизить ключевую ставку для дополнительного стимулирования спроса сейчас, когда спрос уже превышает возможности предложения, опасно, — заявили в ЦБ.
Кроме того, в Центробанке отметили, что повышение ключевой ставки должно способствовать сохранению производственных мощностей экономики и замедлять чрезмерный рост спроса.
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23.12.2024 79