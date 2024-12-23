Несмотря на санкции, многие страны ЕС продолжают закупки этого товара у РФ в огромных количествах.
Российские удобрения стали ключевым товаром для европейского рынка.
Как заявил профессор Финансового университета Константин Лебедев в интервью «Прайм», политика Евросоюза позволяет странам ЕС продолжать закупки российских товаров. Он отметил, что основное внимание уделяется именно удобрениям, в то время как нефть и газ отходят на второй план.
Российские удобрения часто предлагаются по конкурентоспособным ценам и высокого качества. Это делает их привлекательными для польских фермеров, которые стремятся минимизировать затраты и максимизировать урожай, — заявил эксперт.
Вам будет интересно
Ранее глава киевского режима заявил, что Украина перестанет осуществлять транзит российского газа. Глава правительства Словакии Роберт Фицо пригрозил Украине «серьезным конфликтом»...
20.12.2024 165