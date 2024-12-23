Профессор назвал ключевой для Евросоюза российский товар: это не газ и даже не нефть

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Несмотря на санкции, многие страны ЕС продолжают закупки этого товара у РФ в огромных количествах.

Российские удобрения стали ключевым товаром для европейского рынка.

Как заявил профессор Финансового университета Константин Лебедев в интервью «Прайм», политика Евросоюза позволяет странам ЕС продолжать закупки российских товаров. Он отметил, что основное внимание уделяется именно удобрениям, в то время как нефть и газ отходят на второй план.

Российские удобрения часто предлагаются по конкурентоспособным ценам и высокого качества. Это делает их привлекательными для польских фермеров, которые стремятся минимизировать затраты и максимизировать урожай, — заявил эксперт.
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