В Кремле пока не определились с точной датой послания президента Федеральному собранию

Песков заявил, что дата проведения мероприятия еще обсуждается.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не определился с точной датой проведения послания Владимира Путина Федеральному собранию.
Пока нет точной даты, — отметил Песков в беседе с РИА Новости.
Ранее представитель Кремля заявлял, что мероприятие может состояться в феврале или уже весной 2025 года.
Вам будет интересно
19 декабря глава РФ Владимир Путин ответил на вопросы жителей страны и журналистов в ходе «прямой линии», совмещённой с большой...
19.12.2024 256