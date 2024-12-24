В Кремле пока не определились с точной датой послания президента Федеральному собранию

Песков заявил, что дата проведения мероприятия еще обсуждается.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не определился с точной датой проведения послания Владимира Путина Федеральному собранию.

Пока нет точной даты, — отметил Песков в беседе с РИА Новости.

Ранее представитель Кремля заявлял, что мероприятие может состояться в феврале или уже весной 2025 года.