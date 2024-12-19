19 декабря глава РФ Владимир Путин ответил на вопросы жителей страны и журналистов в ходе «прямой линии», совмещённой с большой пресс-конференции. Президент РФ рассказал об экономической обстановке в стране, СВО, «Орешнике», отношениях с другими странами и их лидерами и многом другом. Редакция собрала главное из высказываний президента.

В 2024 году «Итоги года» с президентом продлились 4 часа 27 минут. Программу показали федеральные телеканалы: «Первый», «Россия 1», НТВ и другие. Трансляция велась и на официальных страницах «Итогов года с Владимиром Путиным» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Дополнительная информация В 2023-м мероприятие проходило в том же совмещённом формате 14 декабря. Тогда российский лидер прокомментировал свыше 80 обращений, а длительность составила мероприятия четыре часа три минуты. В 2022 году ни «прямая линия», ни пресс-конференция не проводились. Сбор вопросов россиян в этом году стартовал в ночь на воскресенье, 8 декабря. На 18 число количество обращений на «прямую линию» Путина превысило 1,5 млн, а на утро 19-го достигло двух млн. Их обработку совершал искусственный интеллект. Подавляющие большинство вопросов касались стоимости продуктов, социальной защиты, выплат, жилья, здравоохранения, образования и доступности лекарств. Нововведение этого года — мероприятие сопровождалось эффектом дополнительной реальности. В зале демонстрировали данные статистики и стоп-кадры видеозвонков от россиян. Мировые СМИ пристально следили за «прямой линией» и большой пресс-конференцией Владимира Путина.

Украина и возможность мирных переговоров

Политика и есть искусство компромисса, озвучил Путин, говоря о готовности России к переговорам с Украиной. Глава страны подчеркнул — Россия всегда была готова к переговорам и компромиссам, но «противная сторона» отказалась от них. Также РФ готова вести диалог с Украиной без предварительных условий, но на основе стамбульских договорённостей и реалий на земле. Российский лидер отметил, что в теории Москва может вести диалог и с Зеленским, но на подписание договорённостей согласна только с легитимными органами власти страны-оппонента.

Путин уверен, что число украинцев, желающих воевать, скоро закончится. Он напомнил о словах экс-премьера Британии Бориса Джонсона, который помешал подписанию стамбульских договорённостей между Москвой и Киевом в 2022-м: «Приехал господин Джонсон, такой с хорошей причёской человек, и сказал, что им нужно воевать до последнего украинца». «Вот они воюют. Скоро заканчиваются эти украинцы, которые хотят воевать. Там, по-моему, уже скоро не останется тех, кто воевать хочет».

Киев многократно совершал теракты против россиян, в том числе журналистов, и Запад ни разу это не осудил, напомнил Путин. Говоря про террористические акты, которые пропустили наши спецслужбы, президент обозначил — нужно совершенствовать работу. При этом на Украине идёт растерзание РПЦ. Люди, которые делают это, даже не атеисты, поскольку даже атеисты во что-то верят, отметил Путин. Таких людей глава государства назвал «людьми без рода и племени». Украинское руководство не видели «ни в синагоге, ни в храме, ни в мечети», добавил президент.

России есть с кем разговаривать на Украине, указал президент: «там много наших ребят», мечтающих избавить страну от неонацизма. Кроме того, в нашей стране уже проживает столько же украинцев, сколько и на Украине, а может быть, и больше, заявил Путин. И Москва это приветствует.

Экономика

С экономикой в России в целом всё нормально. Она устойчиво развивается, несмотря ни на что, отметил Путин. В этом году рост экономики составит 3,9—4%. За два года, по словам российского лидера, она повысилась примерно на 8%, тогда как в США — на 5,6%, в Европе — на 1%. Рост ВВП в 2025 году составит 2—2,5%, прогнозирует Путин.

Безработица в стране находится на рекордно низком уровне — 2,3%. Такого не было никогда, заявил Путин. Однако нынешний уровень инфляции в 9,3% является тревожным сигналом, но в целом ситуация стабильна. Глава России отметил, что экономика разогрета, но реальные доходы жителей увеличились. Например, зарплаты в России за 2024-й в реальном выражении выросли на 9%, уточнил он.

Рост цен в стране объясняется объективными причинами. Одна из них — предложение не успевает за спросом и последствиями введённых против РФ ограничений. Кроме того, санкции сказываются, но есть и недоработки властей. Ряд экспертов считают, что ЦБ мог бы раньше начать использовать инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки. На сегодняшний день, отметил Владимир Владимирович, Россия полностью сама обеспечивает себя мясом.

«Когда у нас всё спокойно, размеренно, стабильно — нам скучно, застой, хочется движухи. Как только начинается движуха, всё свистит у виска — нам страшно. <…> Ужас-ужас. Ну ужас. Но не ужас-ужас-ужас», — процитировал старый анекдот президент, отвечая на вопрос об экономике в стране.

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«Орешник»

«Орешник» — современное и новое оружие, которое базируется на российских разработках, заявил российский лидер. Он добавил, что участвовал в принятии окончательного решения о производстве «Орешника». Его дальность составляет до 5,5 тыс. км. Шансов сбить «Орешник» ни у кого нет. Путин предложил Западу выбрать объект в Киеве и попробовать перехватить удар. Также президент признался, что не знает происхождение названия «Орешника»: «Честно? Не знаю». Он обратил особое внимание, что боеспособность ВС РФ и состояние ОПК сегодня находятся на самом высоком месте в мире.

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В ходе «прямой линии» Владимир Владимирович заявил, не видит проблемы, если США поставят систему ПВО THAAD на Украину. Он оценил как американскую систему ПРО затратной и малоэффективной.

Также отметим, что на мероприятии Путин обозначил: «Мы сделаем всё, чтобы обеспечить безопасность Белоруссии». Защиту дружественного государства он назвал очень важной компонентой обновленной ядерной доктрины РФ.

СВО

Наши бойцы возвращают территорию квадратными километрами, каждый день это происходит, отметил Владимир Путин.

«Ситуация в зоне СВО меняется кардинально, российские войска двигаются по всей линии фронта, ВС РФ действуют героически».

На вопрос от главного редактора издания «ТАСС», стала ли ближе победа, российский лидер показал копию боевого знамени, которое ему передали бойцы 155-й бригады морской пехоты.

«Будем считать, что это знамя здесь представляет все боевые знамёна наших бойцов, которые сражаются сейчас за Россию, за Родину», — подчеркнул он.

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Обстановка в Курской области

Российские военные прямо сейчас занимаются тем, что выбивают врага из Курской области, заявил Путин. Глава России пожелал бойцам успехов, победы и скорейшего возвращения домой. Также он отметил, что для ВСУ нет военного смысла заходить в Курскую область и держаться там, добавив: «Мы точно их выбьем».

Все разрушения будут устранены, а область восстановят, в этом не может быть никакого сомнения, озвучил Владимир Владимирович. Особое внимание будет уделено вопросам жилья. Для этого курская администрация будет работать все новогодние праздники, а врио губернатора Хинштейн воспользуется индивидуальным подходом к жителям региона.

Российский лидер назвал упущением, что воюющие в Курской области бойцы не получают выплаты как участники СВО. В связи с этим бойцов, освобождающих Курскую область и участвующих там в контр-террористической операции, необходимо приравнять по правам к участникам спецоперации. Они должны получать те же деньги, заявил президент. Выплаты таким военнослужащим пересчитают задним числом.

Владимир Владимирович допускает, что в Курской области находится «самое большое в мире кладбище натовской техники». Выплаты военнослужащим за подбитую натовскую технику обязательно будут перечислены.

Встреча с Трампом

Российский лидер заявил, что пока не знает, когда встретится с Дональдом Трампом. Глава РФ добавил, что не разговаривал с ним более четырёх лет.

Американский представитель СМИ в своём вопросе назвал Владимира Владимировича более слабым лидером, чем Трамп. На это президент ответил: «Я придерживаюсь другой точки зрения. Я полагаю, что Россия стала гораздо сильнее за предыдущие два-три года. Мы становимся по-настоящему суверенной страной». Также же он процитировал Марка Твена: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены».

Продолжая отвечать на вопрос про встречу двух лидеров, он добавил: «Вам и тем людям, которые вам платят зарплату в Соединенных Штатах, очень бы хотелось, чтобы Россия была в ослабленном положении».

Также Путин заявил, что РФ сегодня воюют практически все страны НАТО. Однако Россия окрепла, стала по-настоящему суверенной страной, она будет принимать решения без оглядки на кого-либо, опираясь исключительно на собственное мнение.

Дружба с Китаем

В последние 10 лет уровень доверия между Россией и Китаем достиг больших высот. Глава государства подчеркнул: все, что делают державы в отношении друг друга, основано на полном доверии. Особенно выделяются сферы экономического и гуманитарного сотрудничества.

Также российский лидер отметил, что считает Си Цзиньпина своим другом.

«Там и маотай присутствует, и водочка, конечно, но всё в меру».

Про убийство Кириллова

Путин поблагодарил американского журналиста, который косвенно признал, что убийство генерала Кириллова — теракт.

«Режим в Киеве неоднократно совершал такие преступления — террористические преступления — в отношении многих граждан РФ».

Глава России признал, что спецслужбы страны пропустили террористические атаки со стороны Киева. По словам президента, нужно совершенствовать работу.

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Ситуация с мигрантами

Глава России в ходе «прямой линии» согласился с тем, что вопрос миграции является для страны острым и требует принятия комплекса мер.

Чтобы уменьшать количество трудовых мигрантов, нужно повышать производительность труда, создавать такие технологии, которые не требуют низкоквалифицированных кадров. Также, российский лидер уверен, что следует ужесточать требования к мигрантам, чтобы те уважали страну, в которой проживают. Необходимости сейчас в создании отдельного ведомства по миграции президент не видит, следует укреплять такую структуру в рамках МВД.

Однако он отметил: «Мы заинтересованы, чтобы в страну приезжали высококвалифицированные специалисты».

Старение и рождаемость в России

Уровень рождаемости в России является недостаточным, но похожая ситуация наблюдается и в других государствах, заявил президент.

«В Советском Союзе достигался уровень примерно 2% рождаемости. Что такое уровень рождаемости? Это количество детей на одну женщину. В Советском Союзе был момент, когда было 2% роста. В определенный период, несколько лет назад, мы достигали где-то 1,7%. К сожалению, он у нас упал до 1,41%. Много это, мало? Конечно, очень мало. Но в нашем же положении находятся и другие страны, примерно в таком же регионе находящиеся».

Количество женщин в детородном возрасте сократилось на 30%. Президент призвал губернаторов начинать и заканчивать рабочий день вопросами поддержки демографии. Успехи в этой области зафиксированы только в Чеченской Республике и Туве.

В качестве мер поддержки Путин назвал материнский капитал, который является «уникальным изобретением» РФ, не имеющего аналогов в мире. Президент отметил его постоянное увеличение и сохранение семейной ипотеки.

Семейную ипотеку под 6% в России сохранят. А ситуация с лимитами, которую подняли на «прямой линии», глава РФ назвал «безобразием». Он заявил, что не должно быть никаких лимитов по семейной ипотеке. Это касается и сельской.

«Дальневосточная, арктическая ипотека и ипотека в новых регионах под 2% остаются», — обозначил российский лидер.

Для регионов с низким уровнем рождаемости создадут программу поддержки, пообещал Путин. Также он выразил надежду на решение проблем с выплатой единого пособия на детей благодаря принятым решениям по перерасчету НДФЛ.

БРИКС

«БРИКС не является инструментом противодействия Западу, мы не работаем против кого бы то ни было, мы работаем за свои интересы, за интересы стран-участниц этой организации. Мы не выстраиваем никакой конфронтационной повестки в рамках БРИКС», — пояснил президент деятельность международной организации.

Кроме того, он обозначил, что объединение не будет создавать штаб-квартиру в Казани.

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Авиа

Отрасль авиаперевозок работает стабильно.

«В прошлом году они перевезли, по-моему, 105 миллионов пассажиров, в этом году будет 111 миллионов пассажиров», — поделился данными Владимир Путин.

Также президент потребовал от авиакомпаний прекратить практику отказа от льгот на билеты путем манипуляций с тарифами. Он попросил правительство вместе с авиационными компаниями решить эту проблему не позднее, чем 14 января следующего года.

Про экологическую катастрофу на Чёрном море

Загрязнение моря нефтепродуктами после крушения танкеров в Керченском проливе — экологическая беда, заявил Путин.

«Это совершенно очевидно. Правоохранительные органы дают оценку действиям капитанов судов. Мне докладывали, что, по их мнению, капитаны судов нарушили правила — не ушли вовремя в укрытия».

По его словам, сейчас надо сделать все, чтобы убрать разлившееся в Чёрном море топливо, и готовиться к эвакуации танкеров.

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Доступность интернета

Реализация планов по развитию скоростного интернета и инфраструктуры связи в российских регионах будет осуществляться без каких-либо сбоев. Все необходимые ресурсы для этого выделены, заявил Путин.

Замедление работы YouTube

В ситуации с YouTube в стране больше вопросов к самой платформе, а не российским властям, указал глава государства. Претензии к Google и другим западным платформам, которые не соблюдают российские законы, справедливы. Путин также отметил, что если они изменят принципы своей работы в России, то и проблем у них не будет.

Кроме того, российский лидер посетовал на западные поисковики, где «вместо культуры и музыки вылезает пропаганда», а имена российских артистов исключаются из общего доступа.

Про российские города

Казань — один из лучших городов Европы, Москва — один из лучших мегаполисов мира, заявил Владимир Владимирович. Он также вспомнил пулемётные очереди по вертолёту в столице Чечни много лет назад, а сегодняшний Грозный назвал «современным российским чудом». В ходе «прямой линии» Путин отметил роль университета спецназа в Чечне в повышении обороноспособности.

Отечественное кинопроизводство

Глава страны акцентировал внимание на важности развития отечественного кинопроизводства. Этому в том числе способствует уход зарубежных специалистов из России, добавил он.

«Наши сказки, былины и прочее возрождаются. Я сам иногда смотрю с удовольствием со своими близкими малышами».

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