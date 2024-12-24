В Петербурге задержан сотрудник режимного предприятия за передачу информации Украине

Управление ФСБ России по Санкт-Петербургу сообщило о задержании сотрудника режимного предприятия, который передавал информацию украинским спецслужбам.

Мужчина подозревается в том, что за денежное вознаграждение сообщал сведения Украине о подразделениях Вооруженных сил РФ.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что задержанный, являясь сотрудником режимного предприятия, установил и поддерживал контакт с представителями службы внешней разведки Украины. За денежное вознаграждение передавал информацию о подразделениях ВС России, которые могут быть использованы против безопасности России, в том числе в зоне проведения СВО, — передает пресс-служба ведомства.

В ходе следствия было установлено, что задержанный поддерживал контакт с представителями украинской разведки и передавал ей информацию закрытого характера.

Мужчина признал свою вину и сотрудничает со следствием. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.