Труп гражданина Таджикистана нашли во Всеволожском районе

В подсобном помещении в деревне Рыжики Всеволожского района 22 декабря обнаружили тело 43-летнего гражданина Таджикистана, работавшего упаковщиком у местного предпринимателя из Санкт-Петербурга.

По данным полиции, внешних признаков насильственной смерти обнаружено не было. Однако результаты вскрытия показали серьезные травмы: закрытую черепно-мозговую травму, перелом костей свода черепа и ушиб головного мозга.

Погибший состоял на миграционном учете в деревне Дубровка и работал на предпринимателя, который и сообщил о происшествии. Следователи выясняют обстоятельства случившегося и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.