Никол Пашинян пропустит саммит СНГ в Петербурге

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участия в неформальном саммите СНГ, который состоится в Санкт-Петербурге. Политик объяснил свое решение положительным тестом на COVID-19, полученным 23 декабря.

«В понедельник, 23 декабря, у меня зафиксирован положительный тест на COVID. 23 и 24 декабря я изолировался и работал по месту жительства. 25 декабря мой тест уже был отрицательным, и я вернулся к обычной работе. Однако, посоветовавшись с коллегами, я не буду участвовать в неформальном саммите лидеров стран СНГ», – заявил Никол Пашинян

Встреча лидеров стран СНГ проходит 25 декабря в Санкт-Петербурге. Президент России Владимир Путин проведет саммит в неформальной обстановке. Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что главной темой мероприятия станет подведение итогов российского председательства в СНГ. По его словам, председательство в организации на 2025 год перейдет к Таджикистану.

После официальной части встречи лидеры стран обсудят предстоящие торжества по случаю 80-летия Победы. Как сообщил Ушаков, на празднования в Москву приглашены главы государств СНГ.

Никол Пашинян уже не в первый раз под какими-то предлогами избегает участия в саммитах с Россией. В мае 2024 года он проигнорировал заседание Совета глав правительств СНГ в Ашхабаде, предпочтя вместо этого открыть молочный завод в Ереване.

В октябре 2023 года Пашинян не поехал на саммит СНГ, который проходил в Кыргызстане. Официальных объяснений от армянского правительства не последовало, а в Бишкеке его отсутствие списали на «ряд обстоятельств».

Этой осенью Армения на совете глав МИД СНГ в Москве отказалась поддержать два ключевых заявления: «О принципах обеспечения евразийской безопасности» и «О недопустимости использования в международных отношениях односторонних ограничительных мер».