Саломе Зурабишвили объявила себя единственным законным представителем власти и анонсировала «свержение режима» в Грузии

В Грузии 26 октября 2024 года состоялись парламентские выборы, на которых правящая партия «Грузинская мечта» получила 53,93% голосов. Однако четыре оппозиционные партии, прошедшие в парламент, отказались признать результаты, заявив о фальсификациях, и призвали своих сторонников к массовым протестам. С этого момента в стране не прекращаются митинги и демонстрации с требованием проведения новых выборов и отставки правительства.

Парламент Грузии 14 декабря 2024 года избрал нового президента – Михаила Кавелашвили, кандидата от «Грузинской мечты», который получил 224 голоса из 300. Инаугурация назначена на 29 декабря.

Действующий президент Саломе Зурабишвили, чей мандат истекает, отказалась признать эти выборы легитимными. Она объявила себя единственным законным представителем власти в стране и заявила, что не покинет пост президента, поскольку считает парламент нелегитимным.

В своем видеообращении Зурабишвили предупредила правящую партию о возможных последствиях, если не будет достигнут компромисс с оппозицией по поводу новых парламентских выборов.

«Если не будет достигнут компромиссный вариант, диалог, есть другой вариант – мы доберемся до выборов, свергнув этот режим, другого пути нет», – заявила Саломе Зурабишвили

Она также отметила, что отказ Конституционного суда принять и рассмотреть иск о победе «Грузинской мечты» создал «новую антиконституционную ситуацию». По ее словам, кризис достиг такой стадии, что другого пути не осталось, и все возможные законные средства были исчерпаны.

Представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель уже призвал все стороны к диалогу и уважению демократических процессов.

«Мы внимательно следим за развитием событий в Грузии и призываем к мирному разрешению политического кризиса через инклюзивный диалог», – подчеркнул Жозеп Боррель

Политический кризис в Грузии развивается на фоне приостановки процесса евроинтеграции, что вызвало дополнительное недовольство среди проевропейски настроенных граждан. Массовые протесты, сопровождающиеся заявлениями о возможном свержении режима, создают угрозу дестабилизации в стране. А отказ президента признать легитимность парламента и выборов может привести к конституционному кризису и параличу государственных институтов.