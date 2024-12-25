Жителям Ленобласти напомнили о правилах безопасности в новогодние праздники

С приближением Новогодних праздников и зимних каникул наступает самое волшебное время для детей: украшенная ёлка, подарки, разнообразные развлечения, бенгальские огни, хлопушки, петарды, снежные скаты, санки, лыжи и коньки — всё это приносит радость, но одновременно может привести к травмам, ушибам, порезам и ожогам.

Соблюдение этих простых правил помогут сохранить жизнь и здоровье и провести новогоднюю пору с максимумом положительных эмоций.

Чтобы праздничные дни прошли без неприятностей, необходимо уделить особое внимание соблюдению правил пожарной безопасности, которые довольно просты:

— устанавливайте ёлку на устойчивом основании;

— используйте для украшения ёлки только исправные электрические гирлянды от проверенных производителей;

— ветви и верхушка ёлки не должны касаться стен и бытовых предметов;

— не размещайте ёлку рядом с отопительными приборами;

— при покупке пиротехнических изделий внимательно проверяйте наличие сертификата соответствия, инструкции на русском языке и срок годности.

Запрещается:

— украшать ёлку свечами, ватой, бумажными и целлулоидными игрушками;

— носить маскарадные костюмы из марли, ваты, бумаги или картона;

— зажигать свечи и бенгальские огни на или возле ёлки, использовать хлопушки в помещении.

Детям категорически запрещается пользоваться пиротехническими изделиями.

Установите с детьми правила пожарной безопасности:

— не играть со спичками и зажигалками;

— не зажигать свечи;

— не включать электроприборы самостоятельно;

— не бросать в огонь пустые банки и флаконы от бытовых химикатов, особенно аэрозоли.

Советы родителям:

— не оставляйте детей дома без присмотра;

— уберите все предметы, способные причинить детям травмы;

— не оставляйте спички и зажигалки в доступных для детей местах;

— храните лекарства вне досягаемости детей;

— не позволяйте детям выходить на лёд (для рыбалки, катания на лыжах, коньках и санках) без сопровождения взрослых;

— не разрешайте детям гулять в темное время суток далеко от дома;

— не давайте им самостоятельно пользоваться плитой, печью, включать электроприборы, включая электрические гирлянды;

— будьте примером в соблюдении правил пожарной безопасности!

— соблюдайте все меры безопасности и строго контролируйте поведение детей во время зимних каникул.

Каждый ребёнок должен знать свой домашний адрес и номер телефона родителей. Выучите с детьми номер «112» — телефон экстренных служб.