Губернатор Ленобласти вручил многодетным семьям ключи от новых автомобилей

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В среду Александр Дрозденко провел торжественный прием многодетных семей региона.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 25 декабря провел встречу с многодетными семьями, которым вручил почетные грамоты, а также ключи от новеньких автомобилей.

Среди получивших подарки — семья из Соснового Бора, в которой воспитываются 18 детей.

Губернатор Ленобласти вручил многодетным семьям ключи от новых автомобилей многодетная семья, Ленобласть, Александр Дрозденко
Губернатор Ленобласти вручил многодетным семьям ключи от новых автомобилей многодетная семья, Ленобласть, Александр Дрозденко
Губернатор Ленобласти вручил многодетным семьям ключи от новых автомобилей многодетная семья, Ленобласть, Александр Дрозденко
Губернатор Ленобласти вручил многодетным семьям ключи от новых автомобилей многодетная семья, Ленобласть, Александр Дрозденко

Александр Дрозденко подчеркнул, что забота о многодетных семьях остается одной из приоритетных задач региона.

К концу 2024 года у нас в регионе 24231 многодетная семья, в которой воспитывается 79551 ребенок. Хочу сказать, что многодетные семьи — это сегодня пример для подражания всем семьям, и тем, кто еще не создал семью и хочет ее создать. Поддержка многодетных семей в приоритете социальной политики региона. Только тогда мы сможем преодолеть существующие демографические тенденции, когда мы будем показывать, что каждая семья и не только многодетная, и маленькая семья, где появился первенец, для нас очень важны, — заявил губернатор.
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Губернатор Ленобласти вручил многодетным семьям ключи от новых автомобилей многодетная семья, Ленобласть, Александр Дрозденко
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