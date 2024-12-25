Губернатор Ленобласти вручил многодетным семьям ключи от новых автомобилей

В среду Александр Дрозденко провел торжественный прием многодетных семей региона.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 25 декабря провел встречу с многодетными семьями, которым вручил почетные грамоты, а также ключи от новеньких автомобилей.

Среди получивших подарки — семья из Соснового Бора, в которой воспитываются 18 детей.

Александр Дрозденко подчеркнул, что забота о многодетных семьях остается одной из приоритетных задач региона.

К концу 2024 года у нас в регионе 24231 многодетная семья, в которой воспитывается 79551 ребенок. Хочу сказать, что многодетные семьи — это сегодня пример для подражания всем семьям, и тем, кто еще не создал семью и хочет ее создать. Поддержка многодетных семей в приоритете социальной политики региона. Только тогда мы сможем преодолеть существующие демографические тенденции, когда мы будем показывать, что каждая семья и не только многодетная, и маленькая семья, где появился первенец, для нас очень важны, — заявил губернатор.