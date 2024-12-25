Эксперт: Кубань может потерять не один курортный сезон из-за разлива мазута на побережье

На восстановление рекреационных ресурсов могут уйти десятилетия, заявил эксперт.

Туристический сектор Краснодарского края может столкнуться с серьезными проблемами в новом сезоне из-за загрязнения побережья мазутом, возникшего в результате аварии танкеров у Керченского пролива.

Об этом ТАСС сообщил Виктор Данилов-Данильян, председатель научно-экспертного совета ВООП и научный руководитель Института водных проблем.

Это гибель экосистем, это огромные неприятности для людей, которые там живут. Трудно оценить сейчас, какие потери для сектора рекреационного, у нас мест с теплым пляжем не так много в стране. Едва ли ни одно из основных выбывает, и очень трудно сейчас сказать, на сколько: то ли на один сезон. Оптимисты говорят, что вообще с весны все будет в полном порядке, но очень большие сомнения по этому поводу, — заявил эксперт.