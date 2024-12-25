«Не можем оставить их на верную смерть»: активисты спасают собак в Волочаевке

В приюте для собак в Светогорске узнали о трагической ситуации в деревне Волочаевка. После скоропостижной смерти женщины, перенесшей инсульт, ее собаки остались без ухода. Они не были стерилизованы, и часть щенков погибла в морозы. Спасти удалось лишь нескольких собак с их потомством.

Фото: vk.com/live.save.love

На даче в Цвелодубово обнаружили пятерых собак, остальные – от 6 до 8 взрослых животных и множество щенков – прячутся на ферме в Волочаевке. Однако приют переполнен, и ресурсы для содержания всех животных на исходе.

На ферме спасателям пришлось действовать быстро. Территория огромна, собаки разбежались по укрытиям. Первую из недавно родивших собак удалось поймать, ее вместе с щенками поместили в автомобиль. Остальные животные ждали у ворот в поисках еды. Команде удалось поймать еще одну собаку, которая вышла к прикорму. При осмотре завалов на территории фермы был обнаружен выводок щенков, из которых трое замерзли, не выдержав морозов. Лишь двое остались живы.

Итог спасательной операции – две собаки и шесть щенков доставлены в приют. Животные стерилизованы благодаря оперативной помощи ветеринара. Щенки находятся в безопасности и возвращены к матерям.

Однако ситуация остается критической. Приют на грани: количество спасенных животных достигает предела возможностей. Никогда раньше не было столько щенков одновременно. Корма не хватает – ежедневно требуется девять мешков, а в запасе осталось всего три.

«Мы не можем оставить этих собак на верную смерть. Они нуждаются в нашей помощи. Друзья, нам необходима ваша поддержка!», – обращаются сотрудники приюта

Желающие помочь могут привезти корм или сделать пожертвование.