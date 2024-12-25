«Сказали: Мы их сегодня убьем»: бизнесмен из 90-х о том, как спас Пугачеву и Распутину от расправы

Предприниматель Снустиков, который спонсировал отечественный шоу-бизнес в 90-е годы, утверждает, что однажды известные певицы едва не стали жертвами криминальных разборок.

Бизнесмен Геннадий Снустиков заявил, что в 1990-е годы спас певиц Аллу Пугаеву и Марию Распутину от смерти. По словам предпринимателя, криминальные личности были решительно настроены против артисток.

Помню, решали жизни Маши Распутиной и Аллы Пугачевой. Серьезные люди тогда сказали: „Мы их сегодня убьем“. Пришлось мне встрять и ответить: „Нет, этого не будет. Нам не нужна тальковщина“, — заявил бизнесмен в эфире шоу «Пусть говорят».