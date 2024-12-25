Минпромторг обновит перечень товаров для параллельного импорта

Изменения в программу внесут в 2025 году.

Минпромторг РФ планирует обновить перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта, в первом квартале 2025 года. Об этом сообщил глава ведомства Антон Алиханов агентству ТАСС.

По словам министра, ожидаются изменения точечного характера, которые будут связаны с развитием отечественных производств и выводом на рынок новой российской продукции. Минпромторг намерен постепенно сокращать перечень товаров для параллельного импорта, но этот процесс будет проводиться взвешенно, чтобы не нанести ущерб российской экономике.

Алиханов также отметил, что за время действия механизма параллельного импорта объем ввозимой продукции снизился с четырех до трех миллиардов долларов в месяц. Наибольшие изменения затронули сегменты электроники, одежды, обуви.