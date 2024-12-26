Назван провоцирующий самое сильное похмелье алкоголь. И это не то, что вы думаете

Эксперт в области химии вина, профессор Калифорнийского университета Эндрю Уотерхаус утверждает, что сильнейшее похмелье провоцирует вещество кверцетин, которое в изобилии содержится именно в качественном красном вине.

«Кверцетин препятствует расщеплению алкоголя в организме, что и становится причиной головной боли, тошноты и общего недомогания», – заявил Эндрю Уотерхаус

Причина кроется в технологии производства: для красного вина используют целый виноград — вместе с кожурой и косточками, где кверцетина особенно много. Но не любое красное вино одинаково опасно.

Эксперт подчеркнул, что в дешевых вариантах кверцетина меньше, так как виноград для них растет в менее солнечных условиях, что снижает концентрацию вещества.

Употребление алкоголя вредит вашему здоровью.