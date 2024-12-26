Пять спортобъектов открыли в Ленобласти в этом году

В Ленобласти в 2024 году ввели в эксплуатацию пять новых спортивных объектов.

В частности, лыжную базу в Токсово, каток и бассейн во Всеволожске. В 2025 году планируется ввести в эксплуатацию еще семь спортивных объектов, в том числе спорткомплекс в Шлиссельбурге и стадионы в Луге и Подпорожье. Также будут завершены работы на спортивных объектах в Виллози, Шапках, Киришах и Дубровке.