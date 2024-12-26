Годовая инфляция в Петербурге достигла 8,7%  

В Санкт-Петербурге годовая инфляция в ноябре выросла до 9,28%, опередив средний показатель по Северо-Западному федеральному округу (8,61%), но оставаясь ниже общероссийского уровня (8,88%), сообщает «Петроград».

Годовой прирост цен на продукты питания составил 9,29% против 7,87% в октябре. Ослабление рубля привело к удорожанию импортных овощей и фруктов, а рост издержек производителей отразился на стоимости молочных продуктов.

Цены на непродовольственные товары также пошли вверх – темп роста ускорился с 6,87% в октябре до 7,50% в ноябре. Особенно заметно подорожало автомобильное топливо, что связывают с сокращением его доступности на рынке и увеличением расходов нефтеперерабатывающих компаний.

Услуги в Санкт-Петербурге подорожали на 9,28% в годовом выражении, что выше октябрьского показателя в 8,37%. Сильнее всего выросли цены на услуги мобильной связи и автосервисов.

Банк России ожидает, что жесткая денежно-кредитная политика позволит замедлить рост цен и вернуть инфляцию к целевому уровню 4% к 2026 году.