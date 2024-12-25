Ключевая ставка ЦБ РФ – вообще все, что вам нужно знать: что это, зачем и как конкретно влияет лично на вашу жизнь прямо сейчас

Ключевая ставка Центрального банка России – это один из ключевых инструментов регулирования экономики страны. Ее уровень оказывает значительное влияние на жизнь граждан, динамику национальной валюты и финансовых рынков. Как это происходит, как конкретно изменение ключевой ставки влияет на бизнес и жизнь каждого без исключения жителя России – в подробном исследовании информационного агентства ivbg.ru.

Ключевая ставка – это процент, под который Центральный банк предоставляет кредиты коммерческим банкам. Этот показатель служит ориентиром для процентных ставок по кредитам и вкладам для населения и бизнеса.

Например, если ЦБ устанавливает ключевую ставку на уровне 10%, коммерческие банки будут предлагать кредиты по ставкам выше этого уровня, чтобы обеспечить свою прибыльность. Таким образом, ключевая ставка напрямую влияет на стоимость заимствований и доходность сбережений.

Ключевая ставка также является инструментом, с помощью которого Центральный банк регулирует инфляцию. При повышении ставки кредиты становятся дороже, что снижает потребительский спрос и замедляет рост цен. Снижение ставки удешевляет кредиты, стимулируя спрос и способствуя росту цен. Таким образом, ЦБ стремится поддерживать инфляцию на уровне около 4%, что считается оптимальным для стабильного экономического развития.

Простая схема, как это работает: цены начинают расти – Центральный банк поднимает ключевую ставку – банки повышают ставки по кредитам, а производители увеличивают цены на товары и услуги – люди начинают меньше тратить и реже берут кредиты – снижается спрос – цены начинают падать, инфляция замедляется –Центральный банк снижает ключевую ставку.

Также, когда Центральный банк снижает ключевую ставку, это делает деньги дешевле и доступнее. Вследствие этого рубль может ослабнуть, так как инвесторы начинают отдавать предпочтение более доходным иностранным валютам. Дешевые деньги приводят к увеличению предложения рубля на рынке, что дополнительно снижает его стоимость.

Наоборот, повышение ставки делает рубль более привлекательным. Высокая доходность по рублевым активам может привлечь иностранных инвесторов, которые выкупают национальную валюту, способствуя ее укреплению.

Однако иностранный капитал сейчас играет второстепенную роль. Основная причина – уход иностранных инвесторов с российского рынка. Ранее они использовали стратегию кэрри-трейдинга, зарабатывая на разнице процентных ставок в разных странах. Сегодня ключевыми игроками остаются российские инвесторы, которые сосредоточены в основном на операциях с юанем.

Воздействие на другие сегменты финансового рынка:

Рынок акций – низкая ключевая ставка поддерживает рост цен на акции, так как инвесторы стремятся вложить средства в более доходные активы.

– низкая ключевая ставка поддерживает рост цен на акции, так как инвесторы стремятся вложить средства в более доходные активы. Долговой рынок – снижение ставки увеличивает цены облигаций, но уменьшает их доходность.

– снижение ставки увеличивает цены облигаций, но уменьшает их доходность. Банковские вклады – высокая ставка делает вклады более привлекательными для населения, охлаждая интерес к рисковым инвестициям.

В течение 2023 года Банк России несколько раз корректировал ключевую ставку в ответ на экономические вызовы:

21 июля 2023 года – ставка была повышена с 7,5% до 8,5% годовых.

– ставка была повышена с 7,5% до 8,5% годовых. 15 сентября 2023 года – ставка увеличена до 13% годовых.

– ставка увеличена до 13% годовых. 15 декабря 2023 года – ставка достигла 16% годовых.

Эти решения были обусловлены стремлением сдержать инфляционные процессы и стабилизировать национальную валюту. Изменения ключевой ставки в 2024 году:

26 июля 2024 года – ставка повышена до 18%.

– ставка повышена до 18%. 13 сентября 2024 года – ставка повышена до 19%

– ставка повышена до 19% 25 октября 2024 года – ставка повышена до 21%.

Основными факторами повышения ключевой ставки стали:

Ускорение инфляции – в сентябре 2024 года текущий рост цен с поправкой на сезонность увеличился до 9,8% в пересчете на год после 7,5% в августе.

– в сентябре 2024 года текущий рост цен с поправкой на сезонность увеличился до 9,8% в пересчете на год после 7,5% в августе. Рост инфляционных ожиданий – в октябре ожидания населения и бизнеса достигли максимумов с начала года, что усилило инфляционное давление.

– в октябре ожидания населения и бизнеса достигли максимумов с начала года, что усилило инфляционное давление. Ослабление рубля – это увеличило стоимость импортных товаров, способствуя росту цен.

– это увеличило стоимость импортных товаров, способствуя росту цен. Увеличение бюджетных расходов – дополнительные расходы и расширение дефицита федерального бюджета в 2024 году имели проинфляционные эффекты.

На последнем заседании, 20 декабря 2024 года, Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Это решение соответствует прогнозу регулятора, который ожидал ставку в пределах 21-21,3% на конец года.

«Достигнутый уровень жесткости денежно-кредитной политики способствует снижению инфляционных рисков и формирует предпосылки для дезинфляции», – отметили в Банке России

Банк также скорректировал прогноз по достижению инфляции в 4% с 2025 на 2026 год. Оценка дальнейшей динамики ставки будет зависеть от уровня кредитной активности и внутреннего спроса.

Александр Мурычев, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей, отметил, что повышение ключевой ставки до 19% может негативно сказаться на малом и среднем бизнесе, увеличивая их издержки. И вот почему.

При повышении ставки:

Кредиты становятся дороже, увеличивая финансовую нагрузку на предприятия.

Продажи могут снижаться из-за уменьшения потребительского спроса.

Развитие бизнеса замедляется из-за удорожания заемных средств.

Просрочки по платежам становятся более затратными из-за увеличения штрафных процентов.

При снижении ставки:

Кредиты становятся доступнее, стимулируя инвестиции и расширение бизнеса.

Продажи растут благодаря увеличению потребительского спроса.

Развитие ускоряется за счет более дешевых заемных средств.

Просрочки обходятся дешевле из-за снижения штрафных процентов.

В свою очередь, Банк России обосновывает повышение ставки необходимостью сдерживания инфляции и стабилизации экономики в условиях внешних и внутренних вызовов.

«Жесткая денежно-кредитная политика направлена на защиту доходов населения от обесценивания и обеспечение ценовой стабильности в среднесрочной перспективе», – подчеркнула глава ЦБ Эльвира Набиуллина

Аналитики ожидают, что в 2025 году средняя ключевая ставка составит 17–20% годовых, а возвращение инфляции к целевому уровню 4% произойдет к 2026 году

Следующее заседание Центрального банка запланировано на 14 февраля 2025 года. Регулятор продолжит анализировать целесообразность повышения ставки, ориентируясь на экономические показатели.