Квадроцикл, гидроцикл, лодка и снегоход сгорели в Тихвинском районе

В поселке Березовик Тихвинского района в ночь на 25 декабря пожар уничтожил ангар с техникой на пилораме, принадлежащей 42-летнему местному предпринимателю.

По предварительным данным, возгорание началось с вагончика-бытовки, откуда пламя перекинулось на металлический ангар площадью 120 квадратных метров. В огне сгорели гидроцикл, лодка, снегоход, квадроцикл и вездеход.

Также получили значительные повреждения легковой Mercedes Benz и грузовой фургон. Техника принадлежала сыну владельца предприятия и использовалась для поездок по снегу и воде, а также для ремонта.

О пострадавших не сообщается. Обстоятельства возгорания и сумма нанесенного ущерба устанавливаются.