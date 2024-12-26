Уроженца Иваново в федеральном розыске задержали в Ленобласти

В Сланцах 24 декабря полиция задержала 23-летнего уроженца Иваново, объявленного в федеральный розыск за мошенничество.

По данным следствия, с октября по декабрь 2022 года молодой человек пообещал жителю Сланцев перепродавать два его автомобиля и комплект колес общей стоимостью 620 тысяч рублей.

Получив транспорт и документы, он скрылся. Уголовное дело по статье «Мошенничество» было возбуждено в 2022 году, а в октябре 2024 года подозреваемого объявили в федеральный розыск.

После задержания уроженцу Иваново избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.