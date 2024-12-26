Кузнецова: новый комплекс по переработке отходов закроет потребности восьми районов Ленобласти

Речь идет о КПО «Кингисепп». В будущем регион обзаведется еще одним подобным комплексом по переработке отходов.

Новый комплекс по переработке отходов «Кингисепп» обслуживать восемь южных районов Ленинградской области. Об этом рассказала председатель Комитета Ленинградской области по обращению с отходами Анастасия Кузнецова на заседании областного правительства.

По словам Кузнецовой, следующим шагом станет строительство комплекса по переработке отходов «Рахья», который закроет потребности Всеволожского и Кировского районов. На них приходится около 40% от общего объема твердых коммунальных отходов в регионе ежегодно. В настоящее время документация по строительству КПО направлена на главную государственную экспертизу.

На всех новых КПО в Ленинградской области запланированы современные технологии переработки отходов: компостирование, производство RDF-топлива