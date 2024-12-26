Утро Александра Лукашенко под Петербургом началось с рубки дров

Журналисты показали, как провел утро президент Белоруссии перед саммитом ЕАЭС в Ленинградской области.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед важной встречей в рамках саммита ЕАЭС решил как следует размяться и начать утро с рубки древесины для печи. Глава союзной республики надел рабочую одежду и, умело размахивая топором, наколол дрова.
Спустя несколько часов Лукашенко посетил ленинградский курорт «Игора», где 26 декабря проходит встреча государственных лидеров, в том числе президента РФ Владимира Путина.
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29.09.2024 1660