Нефтепроводчики Северо-Запада подвели итоги волонтерской деятельности в 2024 году

Сегодня компания «Транснефть – Балтика» подвела итоги волонтерской деятельности в 2024 году. Главные нефтепроводчики СЗФО активно помогали бойцам в зоне СВО, участвовали в акциях по сдаче крови, в мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, помогали ветеранам, а также детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Как сообщили в компании, в течение всего года добровольцы предприятия ежемесячно организовывали сбор средств для поддержки бойцов, находящихся в зоне СВО. В соответствии с потребностями военнослужащих на фронт направлялись форма, специальная тактическая одежда и обувь, защитная амуниция, медикаменты, средства связи, техника и запчасти, стройматериалы, мобильные генераторы, дроны и средства борьбы с БПЛА, 3D-принтер и многое другое.

Работники активно участвуют в движениях, также оказывающих поддержку бойцам. Две сотрудницы – из Ярославской и Новгородской областей — получили награды региональных властей за организацию работы по готовке и отправке домашней еды для солдат в зоне СВО. В ходе взаимодействия с волонтерским движением «АИСТ» в Ленинградской области добровольцы компании поддержали инициативу активистов по изготовлению комплектов «сухого душа», необходимого бойцам на передовой.

Помимо этого, нефтепроводчики принимали участие в сборе гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Курской области. Работники аппарата управления собрали около 30 коробок необходимых вещей и продуктов. Также оказывалась помощь пострадавшим от паводка в Оренбургской области.

В преддверии Дня Победы сотрудниками предприятия во всех регионах деятельности была реализована адресная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны. По доброй традиции, проведены мероприятия по уходу за памятниками Героям ВОВ, на многими из которых филиалы ООО «Транснефть – Балтика» ведут многолетнее шефство.

В компании добавили, что по собственной инициативе и в ходе организованных акций работники предприятия в течение года участвовали в донорских мероприятиях.

Также предприятие регулярно сотрудничает с фондом «Антон тут рядом». Уже во второй раз в аппарате управления состоялась новогодняя ярмарка, собранные на которой средства будут направлены на помощь людям с аутизмом. Добровольцы ООО «Транснефть – Балтика» приняли участие в благотворительном забеге и музыкальном фестивале, организованным этим фондом.

Ну а в канун Нового года сотрудники приняли участие в «Ёлке желаний», исполнив новогодние мечты воспитанников учреждений для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, Великого Новгорода, Кингисеппа и Ивангорода.