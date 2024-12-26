Под Выборгом 27 декабря прогремят взрывы

Местных жителей просят соблюдать спокойствие.
В пятницу, 27 декабря, на карьере «Эркиля» под Выборгом пройдут плановые взрывные работы. Об этом предупреждает пресс-служба районной администрации. Громко будет в период с 13 до 18 часов.
Обращаем внимание, что проезд и нахождение на территории промплощадки, а также в радиусе опасной зоны (700 м) запрещены до окончания взрывных работ, — указано в сообщении.
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