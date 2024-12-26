Брошенного в ТРК Петербурга младенца передали отцу

Младенец, которого мать оставила в ТРК «Порт Находка» в Петербурге, находится с отцом. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Органы опеки начали работу с семьей. Родителям объяснили, какие меры социальной поддержки они могут получить, и предложили помощь, сообщили 78.ru в пресс-службе комитета по социальной политике Петербурга.

Напомним, что женщина оставила в ТРК младенца в коляске с запиской «Мама не вернётся». Позже она во всем призналась мужу, и тот немедленно выехал за младенцем. Предварительной причиной ее поступка стала послеродовая депрессия.