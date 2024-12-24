В Петербурге помогли девочке, подвергавшейся систематическому насилию.

В Санкт-Петербурге раскрыта шокирующач история 11-летней девочки. При медицинском осмотре у девочки были обнаружены многочисленные травмы, указывающие на регулярные побои.

В марте этого года 32-летняя мать девочки заметила, что она испачкала нижнее бельё, и решила, что это такая форма протеста ребёнка в ответ на развод с отцом. Конфликт между ними закончился наказанием, однако через неделю женщина обратилась к врачу из-за сильного вздутия живота у ребенка.

В больнице у пациентки был диагностирован не только панкреатит, но и тяжелая анемия, а также множественные гематомы на теле. У нее также нашли укусы на груди и ожоги на ногах, что сильно насторожило медиков

В итоге в апреле против матери девочки было возбуждено уголовное дело за невыполнение родительских обязанностей. Параллельно начато расследование действий ее сожителя по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Он задержан.

На днях было заведено третье дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, сообщил «МК» источник в правоохранительных органах.