Трамп может «продать» Тайвань Китаю

Избранный президент США не заинтересован в дальнейшей поддержке острова.

Будущий президент США Дональд Трамп может прекратить поддержку Тайваня и «продать» его Китаю. Об этом пишут иностранные СМИ.

Несмотря на присутствие «ястребов» (сторонников эскалации) в Овальном кабинете, Трамп 2.0 с большей вероятностью, чем любое другое правительство США после Корейской войны, прекратит поддержку США автономного Тайваня, — пишет пресса.