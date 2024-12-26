Трамп пообещал Канаде вдвое снизить налоги после того, как США ее присоединят к себе

В рождественском обращении 25 декабря Дональд Трамп, избранный президент США, пообещал, что налоги для канадцев сократятся вдвое, если страна присоединится к США как 51-й штат.

«Счастливого Рождества губернатору Канады Джастину Трюдо. Если бы Канада стала 51-м штатом, налоги у ее граждан сократились бы более чем на 60%, предприятия бы разрослись, а сами канадцы оказались бы под защитой, которой нет равных в мире», – заявил Дональд Трамп

Трюдо, которого Трамп в шутку или всерьез назвал «губернатором», пока официально не ответил на это заявление. Но напряжение между лидерами нарастает: ранее премьер-министр Канады уже грозился ответить на экономические меры США, включая пошлины в 25% на канадские товары, которые Трамп намерен ввести с 20 января 2025 года, если проблемы миграции и контрабанды наркотиков не будут решены.

Канада – не единственная страна, оказавшаяся в центре внимания Трампа. В тот же день он поздравил с Рождеством «замечательных китайских солдат, незаконно управляющих Панамским каналом», а также ранее предлагал Мексике аналогичный сценарий присоединения к США.

Дональд Трамп одержал победу на выборах 5 ноября 2024 года, обойдя соперника с результатом 306 голосов выборщиков против 232. Он вступит в должность президента 20 января 2025 года на церемонии инаугурации в Вашингтоне.