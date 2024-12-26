Лукашенко: в Белоруссии разместят 10 «Орешников»

Президент Белоорусии Александр Лукашенко заявил, что в республике может быть размещено 10 российских «Орешников».
«Думаю, что пока десяток, а дальше посмотрим. Если у россиян будет желание больше разместить — мы разместим и больше», — цитирует его слова ТАСС.
Ранее сообщалось, что это станет возможным во второй половине 2025 года. Комплекс параллельно будет поступать на вооружение в России и Белоруссии.
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28.11.2024 337