Новые китайские автомобили значительно подорожают в 2025 году

Рост цен составит в пределах 10%, предупредил аналитик.
В первой половине следующего года новые автомобили китайских брендов могут подорожать в пределах 10%. Об этом заявил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.
Цены на новые китайские машины в первом полугодии вырастут минимум на 10%, а при дальнейшем падении курса рубля могут показать и более значительную динамику, — цитирует его «Коммерсантъ».
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