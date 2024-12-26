Новые китайские автомобили значительно подорожают в 2025 году

Рост цен составит в пределах 10%, предупредил аналитик.

В первой половине следующего года новые автомобили китайских брендов могут подорожать в пределах 10%. Об этом заявил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Цены на новые китайские машины в первом полугодии вырастут минимум на 10%, а при дальнейшем падении курса рубля могут показать и более значительную динамику, — цитирует его «Коммерсантъ».