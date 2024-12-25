Названы главные изменения для автовладельцев в России с 2025 года

Госуслуги рассказали о главных изменениях в правилах регистрации авто, штрафах ПДД и других нюансах.

В 2025 году российских автомобилистов ждет ряд важных изменений, касающихся как оформления документов, так и правил дорожного движения.

Так, водительские права, срок действия которых истекает в 2025 году, будут автоматически продлены на три года, что избавит водителей от необходимости их замены.

С 2025 года взаимодействие со страховыми компаниями станет более удобным. Обмен документами будет осуществляться через официальные сайты или мобильные приложения страховых организаций. В электронном виде можно будет отправлять документы для страхового возмещения и получать направления на ремонт.

Штрафы за некоторые нарушения ПДД будут увеличены. За непристегнутый ремень придется заплатить 1500 рублей вместо 1000, за превышение скорости на 20-40 км/ч – 750 рублей вместо 500, за проезд на красный свет – 1500 рублей вместо 1000. Штраф за управление автомобилем в нетрезвом виде вырастет до 45 000 рублей. При этом, в случае оплаты штрафа в течение 30 дней будет действовать скидка в размере 25%, а не 50% как раньше.

Вводится новое правило, согласно которому для постановки автомобиля на учет наличие полиса ОСАГО не будет обязательным. С 1 марта 2025 года при регистрации автомобиля не будут проверять наличие полиса ОСАГО, однако использование автомобиля без страховки по-прежнему будет запрещено.

Также с 1 марта 2025 года упрощается процедура прекращения регистрации автомобиля после его продажи. Если договор купли-продажи заключен через Госуслуги, заверен нотариусом или смена владельца произошла по решению суда, прежний собственник сможет прекратить регистрацию автомобиля сразу через Госуслуги. В случае заключения бумажного договора прекратить регистрацию можно будет только через 10 дней лично в ГИБДД.

Кроме того, с 1 марта 2025 года осмотр автомобиля станет обязательным при возобновлении регистрации после ее прекращения.