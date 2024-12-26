В преддверии Нового года «Единая Россия» активно поддерживает инициативы, направленные на создание праздничной атмосферы для детей.

Как сообщает сайт ER.ru, одним из таких проектов является акция «Ёлка желаний», где дети могут загадать свои самые сокровенные желания.

В Ленинградской области в начале декабря дал старт «Ленинградской Елке желаний» Секретарь регионального отделения Партии «Единая Россия», губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Первое детское новогоднее желание Александр Юрьевич услышал на прямой линии в региональном исполнительном комитете партии от мальчика Давида Гейвондяна, сына участника специальной военной операции, а сам подарок — компьютерный стол и сертификат в магазин спортивных товаров, ребёнок мечтает стать большим спортсменом, был вручен мальчику 24 декабря на итоговом совещании регионального отделения партии.

К губернатору подключились депутаты Законодательного собрания Ленинградской области от фракции «Единая Россия» — Сергей Бебенин, Дмитрий Рытов, Сергей Петров, Михаил Макаров, Людмила Тептина и другие, вместе они поддержали благородную инициативу, направленную на создание радостных моментов для детей.

Руководитель Ленинградского регионального исполнительного комитета Партии «Единая Россия», депутат Законодательного собрания Ленинградской области Дмитрий Рытов поздравил семью родного Ломоносовского района.

«Время исполнения желаний уже наступило! Я всегда участвую в очень хорошей акции — «Елке желаний». Всегда здорово немного побыть Дедом Морозом. В этом году на Ёлке в Правительстве Ленинградской области есть желания детей, чьи папы сейчас служат в зоне специальной военной операции. Сегодня я исполнил желания ребят из одной дружной семьи: сёстры загадали себе беспроводные наушники, а их брат — тактильные игры-конструкторы. Арина, Алина и Ваня довольны – а это главное! Пусть сбываются все мечты наших детей!», — прокомментировал Дмитрий Рытов.

Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин, воплощая мечты детей из Подпорожского и Лодейнопольского районов, сказал: «Когда смотришь на эти радостные глаза, осознаёшь, что ничто не может сравниться с таким искренним счастьем. Каждое из этих заветных желаний было особенным, и я очень рад, что смог принять участие в этой небольшой сказке».

Во всех районах Ленинградской области очень любят эту акцию и активно принимают в ней участие. В частности, в Тихвинском районе депутаты городского совета депутатов, члены фракции «Единая Россия» участвуют в акции «Ёлка желаний», посещают в новогодних костюмах многодетные и малообеспеченные семьи, семьи участников СВО, которые курируют в своих избирательных округах, дарят детям подарки и сладости. В Гатчинском округе в декабре исполнили желания 445 маленьких жителей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, семей участников специальной военной операции и семей с детьми-инвалидами.

«Я от всей души благодарю тех, кто подарил детям новогоднее настроение, радость и искренние улыбки. Каждый подарок — это частичка магии, надежды и тепла, которые согревают сердца и жизни людей», — прокомментировала руководитель Региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Ленинградской области Людмила Нещадим.

Помочь детям в исполнении желаний может каждый! Акция «Ёлка желаний» стала настоящим символом единства и надежды, собрав вокруг себя представителей разных поколений и профессий. Она напомнила всем участникам о важности взаимопомощи и стремления к светлой жизни, где каждый найдет своё место и будет чувствовать себя счастливым и защищённым.