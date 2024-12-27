Три девочки стали жертвами растлителей в Ленобласти

В полицию 26 декабря обратились родители троих школьниц из Ленинградской области, ставших жертвами растлителей. Двух девочек развратили в мессенджерах, еще одну изнасиловали.

В период с 16 по 25 декабря 2024 года неизвестный совершил развратные действия в отношении 13-летней жительницы Волосовского района. Мужчина убедил девочку переслать ему свои интимные фотографии.

В поселке Дубровка Всеволожского района 17-летний петербуржец изнасиловал 14-летнюю школьницу. Преступление совершено 8 декабря около 19:00.

Жительница Гатчинского района обнаружила в мобильном телефоне девятилетней дочери переписку с неизвестным. Девочка познакомилась с педофилом 19 декабря в «Чат-рулетке» и отправила злоумышленнику свои интимные фото.