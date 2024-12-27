В Петербурге торжественно открыли станцию метро «Горный институт»

В Петербурге состоялось торжественное открытие станции «Горный институт».
Она находится на оранжевой, Лахтинско-Правобережной, четвертой линии. Новая станция расположена на Васильевском острове. Выходы из нее есть на Большой проспект Васильевского острова (в районе 24-й и 25-й линий).
Фото: vk.com/metrospbofficial
Фото: vk.com/metrospbofficial
Фото: vk.com/metrospbofficial
Фото: vk.com/metrospbofficial
Фото: vk.com/metrospbofficial
Фото: vk.com/metrospbofficial
Тематика оформления станции метро «Горный институт» посвящена истории Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II.
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