В Петербурге торжественно открыли станцию метро «Горный институт»

В Петербурге состоялось торжественное открытие станции «Горный институт».

Она находится на оранжевой, Лахтинско-Правобережной, четвертой линии. Новая станция расположена на Васильевском острове. Выходы из нее есть на Большой проспект Васильевского острова (в районе 24-й и 25-й линий).

Фото: vk.com/metrospbofficial Фото: vk.com/metrospbofficial Фото: vk.com/metrospbofficial Фото: vk.com/metrospbofficial Фото: vk.com/metrospbofficial

Фото: vk.com/metrospbofficial

Тематика оформления станции метро «Горный институт» посвящена истории Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II.