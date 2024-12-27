С организатора незаконной свалки в Ленобласти взыскали 8 млн рублей

Организатор незаконной свалки в промзоне Соржа-Старая в Ленобласти выплатил 8 млн рублей за ущерб, нанесенный окружающей среде. Соответствующее решение вынес Всеволожский городской суд.

Первоначальный ущерб оценивался более чем в 360 млн рублей. Ответчик оспорил сумму и, согласно экспертной оценке, он в итоге составил 8 млн рублей. Средства уже перечислены нарушителем в бюджет Всеволожского района Ленобласти.

На данный момент свалка ликвидирована частично. Госэконадзор Ленобласти продолжит добиваться исполнения требований по ее полной ликвидации, уточнили в областной администрации.