Пистолет, деньги и драгоценности украли из дома во Всеволожском районе

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Пистолет
Фото: Baltphoto.ru

В деревне Куялово Всеволожского района Ленинградской области неизвестный ограбил дом 45-летнего директора высокотехнологичного парка при петербургском вузе.

По предварительным данным, вечером 26 декабря вор перелез через забор и проник в двухэтажное здание. Он забрал пневматический пистолет, 10 тысяч рублей наличными, а также украшения: часы с драгоценными камнями, кулон, три кольца, две цепочки и три браслета из дорогого металла.

Общий ущерб составил около 250 тысяч рублей. Полиция проводит проверку, детали происшествия выясняются.

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05.02.2021 4936
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