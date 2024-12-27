ВТБ назвал четыре «новогодние» схемы мошенников

ВТБ назвал четыре распространенные схемы мошенников, используемые ими в преддверии новогодних каникул.

Первая схема – ложные уведомления о выплатах. Мошенники предлагают установить «официальное приложение» под видом новогодних бонусов или социальных выплат, получая доступ к телефону.

Вторая – фальшивые распродажи и скидки. Мошенники создают поддельные сайты и приложения с заманчивыми предложениями, распространяя вредоносное ПО для сбора данных карт, учетных записей и паролей.

Вам будет интересно Телефонные мошенники активизировались перед Новым годом и убеждают россиян совершать поджоги За последнюю неделю в стране произошли массовые поджоги административных и социально значимых объектов, а также офисов банков. Перед новогодними праздниками по... 24.12.2024 168

Третья – поздравительные ссылки. Мошенники рассылают «новогодние открытки» или «видео» в мессенджерах, активируя шпионское ПО для доступа к данным смартфона.

Четвертая – новогодние приложения с вредоносным ПО. Мошенники предлагают скачать «праздничные обои» или «новогодние чек-листы», получая доступ к камере, микрофону, банковским приложениям и данным.