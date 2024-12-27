Российское руководство ожидает проблем в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в связи с тем, что в 2025 году председательствовать в ней будет Финляндия. Об этом заявил постпред РФ Александр Лукашевич, ссылаясь на антироссийский настрой Хельсинки, пишет РИА Новости.

Сенатор РФ от Ленобласти Сергей Перминов в беседе 47channel рассказал, насколько ОБСЕ в текущих условиях сохраняет свою эффективность как площадка для диалога, и есть ли шансы на улучшение отношений РФ с Финляндией.

«В развитии ОБСЕ бывали различные времена. Возникнув в эпоху разрядки, Совещание было призвано стать тем форумом, на котором бы обсуждались и принимались решения, способствующие стабильному развитию Европы. <…> Однако подлинный потенциал объединения так и не был реализован. И вина в том, что через 50 лет после его заключения ситуация коренным образом ухудшилась, лежит отнюдь не на российской стороне», — заявил Сергей Перминов.

Сенатор добавил, что Запад, воспользовавшись временной слабостью России, забыл о принципе равной и неделимой безопасности для всех. Вместо этого там предпочитали настаивать на свободе выбора союзов, которая на практике означала не что иное как расширение НАТО и превращение именно ее в ключевую структуру безопасности для отдельных членов ОБСЕ. Военно-политический кризис на Украине — прямое следствие подобного подхода, глухоты к любым попыткам найти долгосрочные и приемлемые для всех решения.