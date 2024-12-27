Китайцы представят первый в мире летающий автомобиль. Известна цена

Китайская компания XPeng готовится представить первый в мире модульный летающий автомобиль Xpeng AeroHT. Новинку покажут широкой публике на выставке CES-2024, которая пройдет с 7 по 10 января в Лас-Вегасе.

Летающий автомобиль представляет собой наземное шестиколесное транспортное средство (гибрид с расширенным запасом хода) и летающий модуль с двумя посадочными местами. Летающий модуль оснащен автопилотом, а его заряд с 30% до 80% пополняется всего за 18 минут.

Серийное производство Xpeng AeroHT начнется в 2026 году. Планируемая стоимость автомобиля составит 2 миллиона юаней (около 27,37 миллиона рублей), а годовой объем выпуска достигнет 10 тысяч единиц.