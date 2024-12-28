Электричка сбила человека в Вырице

Мужчина выжил, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Несчастный случай на железной дороге произошел в ночь на 28 декабря на станции Вырица в Гатчинском округе Ленобласти.

Установлено, что в двух километрах от платформы станции электропоезд сбил мужчину. Пострадавший 42-летний местный житель получил сочетанные травмы и в тяжелом состоянии был помещён в реанимацию. Проводится проверка.