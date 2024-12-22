В Петербурге мигрант убил сожительницу и закопал чемодан с ее телом в подвале

Информация о спрятанном теле поступила оперативникам Петербурга от их коллег из Узбекистана.

По данным следствия, гражданин Республики Узбекистан 10 декабря вернулся на Родину, где обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что 9 декабря убил свою сожительницу. Он указал точный адрес, где он спрятал тело.

Видео: ГСУ СКР по СПб

Правоохранители нашли в подвале дома на улице Ольги Берггольц закопанный в грунте чемодан, в котором находилось тело 24-летней гражданки Узбекистана с признаками насильственной смерти.

Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.