В Петербурге мигрант убил сожительницу и закопал чемодан с ее телом в подвале

Информация о спрятанном теле поступила оперативникам Петербурга от их коллег из Узбекистана.
По данным следствия, гражданин Республики Узбекистан 10 декабря вернулся на Родину, где обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что 9 декабря убил свою сожительницу. Он указал точный адрес, где он спрятал тело.
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Правоохранители нашли в подвале дома на улице Ольги Берггольц закопанный в грунте чемодан, в котором находилось тело 24-летней гражданки Узбекистана с признаками насильственной смерти.
Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.
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